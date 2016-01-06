الجامعة العربية تستنكر قرار إسرائيل بمنع مقرر حقوق الانسان من دخول فلسطين

استنكرت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان من دخول الأراضى الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أنه قرار غير أخلاقى يتماهى مع الممارسات والانتهاكات الجسيمة التى تمارسها سلطات الاحتلال بجيشها ومستعمريها ضد أبناء الشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة.

وقال الدكتور سعيد أبوعلى الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة لدى الجامعة العربية إن هذا القرار الإسرائيلى المتكرر مع المقرر الخاص لحقوق الإنسان مكاريم ويبيسونو ومع الخبير عن مجلس حقوق الإنسان الدولى الأمريكى"ريتشارد فولك" الذى سبقه، يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القوانين والأنظمة الدولية، ويشكل ايضا جريمة للتغطية جرائم قوات الاحتلال والتأكيد على استمرار سلطات الاحتلال بارتكابها.

وحمل أبو على - فى تصريح له اليوم- المجتمع الدولى والأمم المتحدة مسئولية فضح هذه الممارسات اللاأخلاقية والمنافية للقوانين والشرعية الدولية بحق المسئولين الدوليين.

ودعا أبوعلى الى ضرورة مضاعفة الجهود واتخاذ التدابير اللازمة، خاصة على صعيد مجلس الأمن لوقفهذه الممارسات والجرائم الإسرائيلية بصورة عاجلة وتقديم المسئولين عنها والضالعين فيها للعدالة الدولية الناجزة.

كما دعا ابو على كافة المنظمات الدولية والحقوقية، خاصة إدانة هذا المنع الإسرائيلى والضغط على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عنه وتمكين البعثات والشخصيات الدولية المكلفة من المجتمع الدولى من القيام بمهامهم والإطلاع على حجم المعاناة التييتعرض لها الشعب الفلسطينى وجسامة الانتهاكات الإسرائيلية التى توجب التحقيق والمساءلة.