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العربى:أشفق على مصر فى تحمل مسئولية الدفاع عن القضايا العربية بمجلس الأمن

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العربى:أشفق على مصر فى تحمل مسئولية الدفاع عن القضايا العربية بمجلس الأمن العربى:أشفق على مصر فى تحمل مسئولية الدفاع عن القضايا العربية بمجلس الأمن
قال الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، إن عضوية فى مجلس الأمن مهمة للعالم العربى، مشيرًا إلى أنها السادسة لمصر، وأنه كان مندوبًا لمصر فى إحدى فتراتها الستة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لـ"العربى"، فى مقر الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، للحديث عن حصاد الجامعة لعام 2015.

وأكد العربى، أن العالم العربى ممتلئ بالمشاكل الكثيرة والتحديات الجسام، معربًا عن إشفاقه على الدولة العربية العضو فى مجلس الأمن، سواء كانت مصر فى الوقت الحالى أو الأردن قبلها، خصوصًا فى الدفاع عن قضايا الأمة العربية كونها مشاكل ليس لها مثيل فى وقت سابق، مشيدًا بفترة تولى الأردن عضوية مجلس الأمن.

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مصر 365

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