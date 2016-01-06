أخبار عاجلة

محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئاسة: قبرص توفد خبراء زراعيين إلى مصر لمتابعة المشروعات المشتركة

Google+ Print
الرئاسة: قبرص توفد خبراء زراعيين إلى مصر لمتابعة المشروعات المشتركة الرئاسة: قبرص توفد خبراء زراعيين إلى مصر لمتابعة المشروعات المشتركة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، وزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئة القبرصى، وذلك بحضور الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وسفير قبرص بالقاهرة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بوزير الزراعة القبرصى، مؤكداً اعتزاز بعلاقات التعاون الوثيقة مع قبرص التى تشهد نقلة نوعية خلال المرحلة الراهنة.

وأشاد الرئيس بما تحققه آلية التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان من نجاحات وما تمثله من نموذج للتعاون بين دول البحر المتوسط المحبة للسلام، مؤكداً حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع قبرص فى جميع المجالات وإطلاق مشروعات مشتركة تساهم فى تفعيل ما تم التوصل إليه خلال القمة الثلاثية الماضية فى أثينا.

ونقل وزير الزراعة القبرصى تحيات رئيس قبرص إلى الرئيس السيسى، وأشاد الوزير القبرصى بدور مصر المحورى فى الشرق الأوسط بوصفها ركيزة للأمن والاستقرار، مؤكداً على دعم ومساندة قبرص لجهود التنمية والاستقرار التى تقوم بها مصر.

كما أكد على تطلع بلاده لتطوير التعاون القائم بين البلدين فى جميع المجالات، لاسيما فى ضوء ما تشهده العلاقات بينهما من تنام ملحوظ خلال الفترة الأخيرة سواء على المستوى الثنائى أو على صعيد التعاون الثلاثى مع اليونان.

وأضاف المتحدث الرسمى أن زيارة الوزير القبرصى لمصر تأتى فى إطار متابعة نتائج قمة أثينا الأخيرة فى ديسمبر الماضى، لاسيما فيما يتعلق بتشكيل آلية دائمة للتعاون من أجل بحث وتنفيذ المشروعات المشتركة بين الدول الثلاث.

واستعرض الوزير القبرصى خلال اللقاء نتائج اجتماعاته بالقاهرة مع وزراء الزراعة، والتموين، والبيئة، والتى تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة فى عدد من المجالات مثل المزارع السمكية ومزارع الإنتاج الحيوانى، وإقامة صوب زراعية، وتطوير استخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة، وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، وتعزيز التبادل التجارى فى المنتجات والمحاصيل الزراعية.

واتفق الطرفان على تبادل الزيارات بين الوزراء المعنيين خلال الأسابيع المقبلة، وإيفاد الجانب القبرصى خبراء إلى مصر بهدف التوصل إلى اتفاق حول المشروعات المشتركة التى سيتم تنفيذها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار

طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم