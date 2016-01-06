الرئاسة: قبرص توفد خبراء زراعيين إلى مصر لمتابعة المشروعات المشتركة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، وزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئة القبرصى، وذلك بحضور الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وسفير قبرص بالقاهرة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بوزير الزراعة القبرصى، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع قبرص التى تشهد نقلة نوعية خلال المرحلة الراهنة.

وأشاد الرئيس بما تحققه آلية التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان من نجاحات وما تمثله من نموذج للتعاون بين دول البحر المتوسط المحبة للسلام، مؤكداً حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع قبرص فى جميع المجالات وإطلاق مشروعات مشتركة تساهم فى تفعيل ما تم التوصل إليه خلال القمة الثلاثية الماضية فى أثينا.

ونقل وزير الزراعة القبرصى تحيات رئيس قبرص إلى الرئيس السيسى، وأشاد الوزير القبرصى بدور مصر المحورى فى الشرق الأوسط بوصفها ركيزة للأمن والاستقرار، مؤكداً على دعم ومساندة قبرص لجهود التنمية والاستقرار التى تقوم بها مصر.

كما أكد على تطلع بلاده لتطوير التعاون القائم بين البلدين فى جميع المجالات، لاسيما فى ضوء ما تشهده العلاقات بينهما من تنام ملحوظ خلال الفترة الأخيرة سواء على المستوى الثنائى أو على صعيد التعاون الثلاثى مع اليونان.

وأضاف المتحدث الرسمى أن زيارة الوزير القبرصى لمصر تأتى فى إطار متابعة نتائج قمة أثينا الأخيرة فى ديسمبر الماضى، لاسيما فيما يتعلق بتشكيل آلية دائمة للتعاون من أجل بحث وتنفيذ المشروعات المشتركة بين الدول الثلاث.

واستعرض الوزير القبرصى خلال اللقاء نتائج اجتماعاته بالقاهرة مع وزراء الزراعة، والتموين، والبيئة، والتى تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة فى عدد من المجالات مثل المزارع السمكية ومزارع الإنتاج الحيوانى، وإقامة صوب زراعية، وتطوير استخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة، وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، وتعزيز التبادل التجارى فى المنتجات والمحاصيل الزراعية.

واتفق الطرفان على تبادل الزيارات بين الوزراء المعنيين خلال الأسابيع المقبلة، وإيفاد الجانب القبرصى خبراء إلى مصر بهدف التوصل إلى اتفاق حول المشروعات المشتركة التى سيتم تنفيذها.