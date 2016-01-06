محافظ المنيا: عرض تعديلات قانون المحاجر على مجلس المحافظين القادم‎

بحث اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، مع عدد من أعضاء جمعية تطوير المحاجر التعديلات الخاصة بشأن قانون المناجم والمحاجر والملاحات الجديد رقم 198 لسنة 2014، والتي قامت المحافظة من قبل برفعها لوزير التنمية المحلية، بحضور العمدة عثمان المنتصر عضو مجلس النواب والدكتور محمد عبد الفتاح، مدير إدارة المحاجر، والمهندس رضا خلاف مدير مشروع محاجر المنيا وعماد عبد الغني مدير إدارة الحسابات.

وشدد المحافظ، على ضرورة عدم الإضرار بمصالح أصحاب المحاجر والعاملين بها وكذلك ضمان حقوق الدولة، موضحا الأهمية الكبرى لمشروع المحاجر، حيث يساهم في توفير آلاف الفرص من العمل لشباب المحافظة، كما يمثل الدخل الأكبر في حساب صندوق خدمات المحافظة، والذي يتم تمويل عدد من المشروعات من خلاله ودفع المستحقات الخاصة بعدد من المتعاقدين مع المحافظة.

وأكد نصر، أنه سيقوم بعرض التعديلات الخاصة على القانون في اجتماع مجلس المحافظين القادم، لافتا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدا في تحقيق مصالح أبناء هذا القطاع، مع توفير كافة وسائل الأمان والسلامة لهم.

وطمأن المحافظ، أعضاء جمعية تطوير المحاجر ، بأنه على يقين في عدم قبول الدولة الإضرار بمصالحهم، ليتم إعادة النظر في الأمر، تحقيقا للصالح العام ولتدارك كل هذه المشاكل في الوقت الراهن.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الفتاح، مدير إدارة المحاجر، أنه تم رفع تلك المقترحات لوزارة البترول، لافتا إلى أن هناك لجنة تقوم بدراسة الاقتراحات والتعديلات عليها، خاصة وأن هناك عدد كبير من المحافظات ، لديها تحفظات وتعديلات على القانون.