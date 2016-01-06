بالصور.. افتتاح معرض المجال الصناعى بـ"تعليم الإسماعيلية"

افتتح اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية نائبا عن اللواء يس طاهر اليوم الأربعاء بالمسرح الرومانى معرض المجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعة باشتراك جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بحضور المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم وحسن عبد التواب مستشار المجال الصناعى بالوزارة يرافقه أسماء الديب وكيل المديرية، ونائب الإسماعيلية اللواء أشرف عمارة وفلك الديب مدير عام الخدمات التربوية والمهندس حسن سعد مدير عام التعليم الفنى وعادل رشاد مستشار المجال الصناعى بالوزارة وتضمن المعرض أنشطة الطلاب من اللوحات المجسمات الخشبية وصناعات تكنولوجيه حديثة براويز ونتائج العام الجديد.

وأشرف على تنسيق المعرض علاء الدين حسونة الموجه العام وأمينة متولى ونخبة متميزة من السادة موجهى المجال الصناعى وكوكبة من السادة معلمى المجال الصناعى من الإدارات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية.

وأكدت الدكتورة أسماء الديب وكيلة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة دعمها الكامل لكافة الأنشطة والإبداعات والتنسيق لإقامة معرض دائم لبيع المنتجات والاستفادة بدخلها لتطوير النشاط بالتوجيه والأنشطة الطلابية هى الدعامة الأساسية للتربية الحديثة لتحقيق أهداف التعليم لدورها الفاعل فى تحقيق أهداف التربية، واعتبارها من وسائل إثراء المنهج والتشويق والإمتاع للمدرسة للحد من معدلات التسرب.

وأضافت الديب أنه إذا كانت المقررات الدراسية تسعى إلى تحقيق الكفاءة المعرفية للطلبة للطلاب فإن النشاط يساهم بقدر كبير فى هذه العملية وكذلك فى بناء الوجدان والصحة الكاملة، ويساعد فى اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم وميولهم واستعداداتهم، ويعمل على صقلهم وتنميتهم، وجعلهم أكثر قابلية لمواجهة المواقف التعليمية، وتوجيههم العلمى والمهنى الصحيح، كما يعمل على تكوين علاقات اجتماعية سليمة من خلال الممارسة الفعلية للأنشطة الطلابية المختلفة وخاصة الأنشطة الفنية والثقافية والتكنولوجية التى تدعم الفكر الصحيح فى النشء والعمل على توسيع دائرة الحوار والتعايش مع ثقافة الرأى والرأى الآخر، وذلك لتنمية مواهب الطلبة وصقلها.

وأشارت إلى أنه تم استحداث العديد من الإدارات مثل إدارة الموهيين لاكتشاف وصقل وتنمية مواهب المبدعين والموهيين بمدارس الإسماعيلية، للتأكيد على أهمية "الأنشطة الطلابيَّة ودورها فى العمليَّة التربويَّة وخدمة المجتمع" والمشاركة الاجتماعية من الداخل للخارج.



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أثناء افتتاح المعرض



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السكرتير العام المساعد ووكيل الوزارة



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تفقد المعرض بعد افتتاحه