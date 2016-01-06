بالصور.. رئيس مدينة طلخا يتفقد وحدة صحة الأسرة بقرية دميرة فى الدقهلية

تفقد المهندس سعد الفرماوى رئيس مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وحدة صحة الأسرة، بقرية دميرة، التابعة لمركز طلخا، والتى تخدم وحدة محلية بها عدد كبير من القرى والمواطنين.

ورافق "الفرماوى" فى الزيارة الدكتور محمود حجازى مدير إدارة طلخا الصحية، حيث تفقدا أقسام الاستقبال والأشعة، والأسنان، والمعامل، وأعرب سعد الفرماوى عن رضائه عن سير العمل، وطالب العاملين بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، فى حدود القانون والإمكانات المتاحة.

يذكر أن وحدة طب الأسرة بدميرة، يتردد عليها ما يزيد عن 100 مريض يوميًا، معظمها حالات علاج الأسنان والمعمل، وتخدم عدة قرى مجاورة لها، بمركز بلقاس.



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