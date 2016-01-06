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المنصورة الدولى أول مستشفى حكومى يعمل بجهاز القسطرة التداخلية

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المنصورة الدولى أول مستشفى حكومى يعمل بجهاز القسطرة التداخلية المنصورة الدولى أول مستشفى حكومى يعمل بجهاز القسطرة التداخلية
انتهى مستشفى المنصورة الدولى، بمحافظة الدقهلية، من التجهيزات النهائية لافتتاح وحدة القسطرة التداخلية، والتى من المقرر افتتاحها خلال الأسبوع المقبل، وتعمل على علاج الجلطات المختلفة.

وقال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، لـ"اليوم السابع"، اليوم الأربعاء، إن جهاز القسطرة التداخلية يعمل على تذويب الجلطة على ثلاث مراحل، الأولى جلطة الشريان التاجى فى القلب، والثانية شرايين المخ، والثالثة الشرايين الطرفية للقدمين لمرضى السكر.

وأضاف "مكى"، أن الوحدة الجديدة ستستقبل مرضى التأمين الصحى وغير القادرين للعلاج مجاناً دون دفع أى مبالغ مالية، وأن الوحدة تحتوى على أحدث جهاز لعمل القسطرة بمحافظة الدقهلية، تبلغ قيمته 6 ملايين جنيه، وهو منحة من البنك الأهلى المصرى لتكون مستشفى المنصورة الدولى أول مستشفى حكومى على مستوى الجمهورية يعمل بهذا الجهاز.

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