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بالصور.. استنفار أمنى بمحيط كنائس وأديرة البحر الأحمر

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بالصور.. استنفار أمنى بمحيط كنائس وأديرة البحر الأحمر بالصور.. استنفار أمنى بمحيط كنائس وأديرة البحر الأحمر
شهد محيط الكنائس والأديرة بمحافظة البحر الأحمر، تشديدات مكثفة، حيث تم غلق جميع الطرق المؤدية إليها أمام السيارات وفتحها للمارة، وذلك تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد.

وجاء ضمن الخطة الأمنية التى تنتهجها قوات الأمن بالبحر الأحمر لتأمين احتفالات الأخوة الأقباط خلال أعياد الميلاد، توسيع دائرة الاشتباه من قبل رجال المباحث، برئاسة اللواء على عامر رئيس إدارة البحث الجنائى.

كما تم غلق شوارع بالصدادات التابعة لإدارة المرور لتأمين الكنائس، وكذلك تنظيم الطرق بالميادين العامة عن طريق لجان مختلفة، بقيادة اللواء هشام كمال الدين مدير إدارة المرور بالبحر الأحمر، وقامت القوات المختصة بوضع بوابات إلكترونية بمداخل الكنائس، وشددت التأمين حولها بمشاركة رجال القوات المسلحة.

ومن المقرر أن يقوم اليوم اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر بزيارة لجميع لجان التأمين حول الكنائس.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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