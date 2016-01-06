مليونا جنية لنظافة السويس ..والمحافظ :محاسبة المقصرين

أكد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس موافقة الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية على توفير 2 مليون جنيه لدعم النظافة فى أحياء المحافظة الخمسة.

أصدر المحافظ - خلال اجتماع المجلس التنفيذى - تعليماته لمديرلى المديريات ورؤساء الاحياء والقيادات التنفيذية بمتابعة وتنفيذ التعليمات الصادرة بالمجلس التنفيذى وخلال الجولات الميدانية لتحسين الأداء وتسهيل الاجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين دون تأخير مشيرا إلى أهمية استكمال مشروعات الخطة الاستثمارية في مواعيدها المحددة .

وكلف اللواء أحمد الهياتمىرؤساء الاحياء بمتابعة مشكلات الكهرباء والانارة والصرف الصحي والمياه ، مؤكدا علي محاسبة المقصرين في أي موقع .

وشدد الهياتمى علي مديري التربية والتعليم والأبنية التعليمية بالتنسيق مع حي فيصل لسرعة إنهاء أعمال الصيانة بالمدارس المغلقة قبل بداية النصف الثانلى من العام الدراسى.

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة السويس على التخصيص المحدد لإنشاء المدينة الشبابية ومضمار الدراجات بأسم وزارة الشباب والرياضة.

وأعلن جمال حسب النبي مدير عام الشباب والرياضة موافقة مجلس الوزراء علي إعتماد 45 مليون جنية لانشاء بيوت الشباب بالسويس .

حضر إجتماع المجلس التنفيذي كل من اللواء شكرى سرحان السكرتير العام و نشأت البارودى السكرتير المساعد والعميد أحمد ابو بكر مدير عام مكتب المحافظ ورؤساء الاحياء ومديرى المديريات والقيادات التنفيذية وأعضاء المجلس التنفيذى.

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