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"صحة الشرقية" تحقق فى أسباب وفاة 2 وإصابة ثالث بحالة تسمم

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"صحة الشرقية" تحقق فى أسباب وفاة 2 وإصابة ثالث بحالة تسمم "صحة الشرقية" تحقق فى أسباب وفاة 2 وإصابة ثالث بحالة تسمم
وصلت لجنة من مديرية الصحة بالشرقية لقرية بنى صالح، التابعة لمركز فاقوس، لبحث أسباب تعرض أسرة للاشتباة بالتسمم، ووفاة الأم ونجلها متأثرين بإصابتهما.

وقال الدكتور خالد فوزى، مدير عام الطب الوقائى، لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة أخذت عينات من المياه والأكل الجاف بالمنزل لإرسالها للمعامل المركزية، لافتا إلى أن الأسرة تناولت وجبة عشاء "أرز، بسلة، فراخ".

وأضاف مدير الطب الوقائى، أن لجنة أخرى توجهت لمستشفى الجامعة لمناظرة المصاب الثالث وهو محتجز بالعناية بالمركزة، موضحا أن التشخيص المبدئى لتذكرة الدخول الاشتباة بتسمم غاز "أول أكسيد الكربون" ربما يكون نتيجة اختناقهم بموقد للتدفئة، مشيرا إلى أن فحوصات الطب الشرعى ونتائج التحليلات سوف تفسر أسباب الوفاة.

وكان مستشفى بلبيس العام استقبل سيدة تبلغ من العمر50 سنة، ونجلها البالغ من العمر 17 سنة ونجلها الثالث ويبلغ عمره 25 سنة مصابين بالاشتباه بالتسمم، وتوفى الأول والثانى فور وصولهما المستشفى، فيما تم نقل الثالث إلى مستشفى صيدناوى بالزقازيق لتلقى العلاج.

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مصر 365