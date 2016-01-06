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بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات طريق "المحلة – طنطا"

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بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات طريق "المحلة – طنطا" بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات طريق "المحلة – طنطا"
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح السيد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، خدمات تأمين طريق "طنطا- المحلة" للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أى ظروف طارئة فى ظل المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد.

ووجه مدير أمن الغربية الخدمات بشدة اليقظة وفحص السيارات المتوقفة على جانبى الطريق وفحص السيارات والدراجات النارية المشتبه فيها وضبط المبلغ بسرقتها.

كما وجه بصرف مكافأة لمن يتمكن من ضبط تلك السيارات والدراجات النارية فى إطار القانون وعدم التجاوز، وشدد على تكثيف مرورهم على الطرق حتى يشعر جميع المواطنين بالأمان أثناء سفرهم ومغادرتهم المدينة إلى المدن المجاورة، وذلك لارتباط إدارة تأمين الطرق مع كل من محافظات "المنوفية، كفر الشيخ، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية" واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

وتوسيع الحالة الأمنية وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وإجراء الاستيقاف القانونى، وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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