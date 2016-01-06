زراعة الشرقية تعقد ندوة توعوية عن الحمى القلاعية وأنفلونزا الطيور

عقدت مديرية الزراعة بالشرقية، ندوة توعوية بالمركز الإرشادى بقرية الزنكلون التابعة لإدارة الزقازيق الزراعية، اليوم الأربعاء، بعنوان الوقاية من الحمى القلاعية وأنفلونزا الطيور.

وتأتى هذه الندوة ضمن برنامج الندوات بين مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطرى ومعهد صحة الحيوان بالشرقية، من أجل توعية المربين للثروة الحيوانية والثروة الداجنة بالتعامل الأمثل مع الحيوان المصاب والحيوان السليم، للحد من انتشار الأمراض عن طريق المواد الغذائية المضافة والفرشة وأماكن إيواء الحيوانات.

وتناولت الندوة الحديث عن التلقيح الصناعى وأعراض الحمى القلاعية على الحيوان، وكذلك مرض أنفلونزا الطيور وطرق الوقاية منها.

وحاضر فى الندوة نخبة من الأطباء البيطريين والباحثين بمعهد صحة الحيوان، وهم الدكتور السيد محمد السيد بمديرية الطب البيطرى بالشرقية، والدكتور محمد عبده إبراهيم، والدكتور إبراهيم عاطف بمعهد بحوث صحة الحيوان، وأشرف الصفطى مدير الوحدة البيطرية بالزنكلون.