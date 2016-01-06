صحة الشرقية : 45 إصابة بالانفلونزا الموسمية ولا يوجد "خنازير"

أكد الدكتور خالد فوزى، مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة فى الشرقية، عدم رصد أي إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور والخنازير منذ بداية الموسم الشتوى، وجميع التحليلات أثبت سلبية النتائج .

وأضاف فوزى فى تصريحات لـ" اليوم السابع " ان عدد حالات الاشتباة بالإصابة بالانفلونزا الموسمية، وصلت لـ 150 حالة والتحليلات أثبت إصابة 45 منها خلال الشهرين الماضيين مشيرا إلى أنة تم توفير جميع الامصال وعقار التاميفلو بالمستشفيات العامة والمركزية، لسرعة التعامل مع أى حالة .

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