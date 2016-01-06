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ضاحى خلفان على تويتر: "علمنا إيران ما لم تعلم"

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ضاحى خلفان على تويتر: "علمنا إيران ما لم تعلم" ضاحى خلفان على تويتر: "علمنا إيران ما لم تعلم"
قال ضاحى خلفان تميم، قائد شرطة دبى السابق، طالما أننا أمة مسلمة فعلينا أن نعين واليا على فارس أسوة بدولة الإسلام، وسيكون الوالى عمر أبو بكر عثمان بن على".

وتابع "خلفان تميم" فى سلسلة تغريدات له على موقع التدوين المصغر تويتر، قائلا: "على إيران أن تدرك بأنها ليست سوى ولاية من ولاياتنا قصر الزمن أم بعد، أيام أجدادنا كان والى إيران يؤمر منهم باعمل لا تعمل، علمنا إيران ما لم تعلم".

وأردف: "كنا قلة وكنا ضعافا وكانت فارس تنظر إلينا كبدو لا حول لنا ولا قوة، يا أبناء الجزيرة قولوا الله أكبر وارفعوا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله".

واختتم تدويناته، مغردا "لا نعادى أحدا ولكن ليعلم كل مغرور أننا لا نهاب الموت فى سبيل التصدى للإرهابيين، عمائم الإرهاب عليها أن تعى ذلك".

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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