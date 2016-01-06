فرنسا تطالب النظام السورى برفع الحصار عن بلدة مضايا

أدانت فرنسا بشدة حصار النظام السورى لبلدة مضايا غربى العاصمة دمشق، والتى يموت سكانها جوعا لنقص المواد الغذائية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال- فى تصريح الأربعاء، أن الوضع فى بلدة مضايا بات لا يحتمل وغير مقبول، مشيرا إلى أن السكان والبالغ عددهم 40 ألفا يموتون جوعا فى الوقت الذى لا يسمح فيه النظام السورى بدخول أى منظمة إنسانية إلى المدينة.

وأكد المتحدث أن بلاده تطالب دمشق بإنهاء فورى هذا الحصار المفروض على (مضايا)، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لكافة الأماكن المحاصرة فى سوريا، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولى رقم 2254 و2258.

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