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مصادر: أمين عام جامعة الدول العربية يلتقى الرئيس الصينى بالقاهرة 20يناير

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مصادر: أمين عام جامعة الدول العربية يلتقى الرئيس الصينى بالقاهرة 20يناير مصادر: أمين عام جامعة الدول العربية يلتقى الرئيس الصينى بالقاهرة 20يناير
قالت مصادر دبلوماسية بجامعة الدول العربية لـ اليوم السابع، إن الدكتور نبيل العربى، الأمين العام للجامعة العربية، سيلتقى الرئيس الصينى تشيى جين بيج يوم 20 من الشهر الجارى.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى ،استقبل اليوم الأربعاء نائب وزير خارجية الصين تشانج مينج، والذى يزور حاليا للإعداد لزيارة الرئيس الصينى تشى جين بينج إلى مصر من 20 إلى 22 يناير الجارى.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد فى بيان ، إن المسؤول الصينى أكد خلال اللقاء الأهمية الخاصة التى توليها بلاده لتلك الزيارة التاريخية، والتى تعتبر أول زيارة لرئيس صينى لمصر منذ 12 عاماً، والزيارة الخارجية الأولى للرئيس الصينى خلال 2016، مؤكدا أن الجانب الصينى حريص على أن تكلل الزيارة بالنجاح وأن تعكس العلاقة الإستراتيجية القائمة بين البلدين، والرغبة المتبادلة فى الارتقاء بها بشكل يلبى طموحات شعبى البلدين

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