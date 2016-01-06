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برج الأسد حظك اليوم الخميس 7/1/2016

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برج الأسد حظك اليوم الخميس 7/1/2016 برج الأسد حظك اليوم الخميس 7/1/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:


>لا تدع فرصة اليوم تمر دون أن تقتنصها، قد لا تدرك الآن قيمتها ولكن مع الوقت قد تثير اهتمامك، وتكتشف المزايا العظيمة لها. قد تكون هذه الفرصة مجرد فكرة أو رقم هاتف أو اسم شخص، أيًا كانت لا تفوتها فهى تحمل لك تغييرات كبيرة فى المستقبل.

على الصعيد العاطفى:


>الظروف فى حياتك العاطفية تتغير بسرعة فى الوقت الراهن ومحاولتك لاستغلالها فى صالحك يمكن أن يعقد الأمور أكثر من ذلك فى هذا الوقت فحاول أن تتحلى بالصبر وتنظر للأمور بإيجابية قدر الإمكان وتراقب الوضع فترة من الوقت وتنظر إليه على أنه فرصة لتعرف مدى عمق العلاقة.

برج الأسد على الصعيد الصحى:


>مستويات التوتر الخاصة بك تزحف للأعلى ومستوى الطاقة منخفض. حافظ على نفسك بعيدًا عن الأخبار السيئة والطاقة السلبية غير المتوقعة كى لا تزيد مستويات التوتر بشكل مفرط. احتفظ بهدوئك قدر الإمكان دون أن تأخذ الأمور بشكل شخصى.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>هناك شىء جديد يحدث مع أصدقائك وزملائك فى العمل ويجب معالجته بشكل مبكر. هناك من ينتظر منك جوابًا نهائيًا بشأن وعد قطعته على نفسك حافظ عليه وحاول أن يكون قرارك متوازنًا.

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مصر 365

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