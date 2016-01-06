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برج الحوت حظك اليوم الخميس 7/1/2016

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برج الحوت حظك اليوم الخميس 7/1/2016 برج الحوت حظك اليوم الخميس 7/1/2016

على الصعيد المهنى:


>تحصل على معلومات غير متوقعة من زميل فى العمل اليوم، تحمل أنباءً سارة لك وستساعدك كثيرا فى وظيفتك فى الوقت الحالى وستساعدك أيضًا بشكل كبير عندما تقرر الانتقال إلى مرحلة جديدة فى العمل أو حتى مكان جديد.

على الصعيد العاطفى:


>هناك شخص ما يشعر بالانجذاب العاطفى نحوك، حتى لو لم تكن تدرك مدى جاذبيتك وسحرك. حاول أن تدقق النظر فيمن حولك وألا تخطئ فى التعامل مع هذا الشخص فتخسره فهذه فرصة جيدة لك لخوض تجربة حب رائعة.

برج الحوت على الصعيد الصحى:


>تتأثر صحتك قليلاً بالطقس اليوم، فإذا كانت لديك مخاوف خطيرة بشأن صحتك حاول أن تزور الطبيب وتطمئن بدلاً من أن تظل منشغلاً بها طوال اليوم. عموما صحتك على ما يرام بشرط أن تطرح همومك جانبًا وتحصل على قسط جيد من النوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>يتنافس الكثير من الناس على اهتمامك فى الوقت الراهن وستواجه بعض الصعوبة فى أن تكون منصفًا تمامًا وأن تجد التوازن اللازم للتعامل مع الناس. لا تبعد أى شخص عنك لمجرد أنه ليس لديك ما يكفى من الوقت فحب الناس نعمة حاول أن تحافظ عليها، وتدير الأمور بشكل متوازن وهادئ.

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مصر 365

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