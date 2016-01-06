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برج العقرب حظك اليوم الخميس 7/1/2016

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برج العقرب حظك اليوم الخميس 7/1/2016 برج العقرب حظك اليوم الخميس 7/1/2016

على الصعيد المهنى:


>تنتظر أن تمطر السماء ذهبا لتكون سعيد الحظ ، هذا لا إلا فى الحكايات والقصص لكن فى الحياة يجب أن تبذل مجهودا حتى تصل إلى ما تريد.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:


>الشريك يعمل كل ما بوسعه ليسعدك ويقدم لك الدعم اللازم كن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك أن تشعره بحبك له وتقديرك لمواقفه.

برج العقرب على الصعيد الصحى:


>لا تستسلم للأوهام فأنت بصحة جيدة ويجب عليك أن تتخطى ما لديك من شكوك بمراجعة الطبيب.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :


>فى بداية العام ستتعرض لبعض الصعوبات ولكن النتيجة ستكون انتصارا على جميع الأصعدة.
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مصر 365

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