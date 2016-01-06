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برج الثور حظك اليوم الخميس 7/1/2016

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برج الثور حظك اليوم الخميس 7/1/2016 برج الثور حظك اليوم الخميس 7/1/2016

برج الثور على الصعيد المهنى:


>سماع أخبار سيئة بعض الشىء، وعليك التخلى عن أفكارك المتشددة بسبب المشكلات التى تحيط بك فى العمل، حاول أن تضبط أعصابك.

على الصعيد العاطفى:


>ضغوطك العملية تؤثر على حياتك العاطفية وتذبذبها، ربما تضطر للابتعاد قليلاً عن شريك حياتك، فلا تخلط الأمور ببعضها.

برج الثور على الصعيد الصحى:


>قلقك الزائد وتوترك المستمر ربما يتسبب لك فى خلل بضغط الدم وصداع مستمر.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن اليوم سيكون يوم النجاح وتنفيذ الأفكار، بالرغم من البدايات المتوترة فى أول العام، إلا أنها ستنتهى سريعًا، بفضل ذكاء مولود الثور، الذى يجيد التعامل مع المشكلات وتخطيها، سيحافظ مولود برج على وضعه المادى بل سيسعى إلى تحسينه واستثمار أوقاته.

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مصر 365

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