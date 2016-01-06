برج القوس حظك اليوم الخميس 7/1/2016

برج القوس على الصعيد المهنى:

>فرصة جيدة الأعمال المعروضة عليك فى هذه الفترة فجميعها سوف يخرج مالديك من مواهب لا يعرف أحد عنها شيئا. برج القوس على الصعيد العاطفى:

>لا تتحامل على نفسك أكثر من ذلك فأنت قدمت للحبيب كل ما يمكن أن تقدم والمشاكل فى تزايد، خذ القرار بالبعد فهذا أفضل. برج القوس على الصعيد الصحى:

>الأجواء ملائمة بأن تقوم بشىء مختلف يلقى بظلالة على صحتك حاول أن تقوم ببعض الرياضات أو التنزه. توقعات علماء الفلك لبرج القوس :

>تتوقع لك الأبراج مجموعة من الأحداث الهامة التى ستحدث هذه الأيام ومن شأنها أن تغير مسار حياتك للأفضل ، توقع الخير وتفأل على الدوام.

شبكةعيونالإخبارية

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