برج الدلو حظك اليوم الخميس 7/1/2016

برج الدلو على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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برج الدلو على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>يظهر فى الأفق أشخاص آخرون سيؤثرون بطريقة حاسمة على عملك اليوم، ويجب أن تكون أنت أيضًا حاسمًا كذلك. تأكد من فحص الأشياء مرتين أو ثلاث مرات قبل تقديمها أو قبل أن تنتقل للمشروع التالى وخذ وقتك الكافى فى المراجعة واحرص أن تقوم بعملك بشكل جيد بدلاً من التسرع.كن حذرًا قبل أن تمشى وراء رغبتك فى المخاطرة على الصعيد العاطفى اليوم، لأن الخطوة المقبلة التى تأخذها فى حياتك العاطفية سيكون لها تداعيات كبيرة. ابذل قصارى جهدك لأن تتعامل بحكمة خلال هذه الفترة.>لا تنغمس فى قلق لا لزوم له حول صحتك لأن هذا سيخلق الكثير من المشاكل على المدى الطويل. ضع فى اعتبارك أن القلق الكثير يجعلك أكثر عرضة للأمراض لذا بدلاً من القلق بشأن صحتك حاول أن تحافظ عليها بخطوات عملية وأن تمارس الرياضة وتتبع أسلوب حياة صحى كى تتمتع بصحة سليمة.>لا تحاول أن تكبت مشاعرك التى ستباغتك اليوم مهما كنت تراها سلبية وغير مريحة، امنح نفسك فرصة للانفعال لأن كبت المشاعر يضيع الكثير من طاقتك، ويخلق المزيد من التوتر فى حياتك. حاول أن تسترخى وتتعامل مع نفسك بالكثير من التسامح.