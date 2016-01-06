برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 7/1/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:
>الحظ حليفك اليوم، تعامل بإيجابية مع المحيطين بك، لأنك ستحظى بحظ وفير وقبول خاص من قبل رؤسائك، الثقة ستعطيك الدافع لتكمل مسيرة نجاحاتك.
على الصعيد العاطفى:
>نجاحك فى العمل ينعكس على حالتك المزاجية ويفرح شريك حياتك لفرحك، حاول أن تتعاون مع شريكك فى تنفيذ افكارك ،مجهوده سيفرق معك.
برج الجوزاء على الصعيد الصحى:
>تتمتع بحالة صحية جيدة جيدًا، والأجواء ملائمة لممارسة الرياضة.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء ان اليوم سيكون ملىء بالمفاجئات السعيدة، والأخبار السارة التى تفرح قلبه بشدة، وتقدم ملحوظ فى الأوضاع المالية بفضل الأفكار البناءة التى تميز مولود برج الجوزاء.