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برج الميزان حظك اليوم الخميس 7/1/2016

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برج الميزان حظك اليوم الخميس 7/1/2016 برج الميزان حظك اليوم الخميس 7/1/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:


>تتمتع بنظرة ثاقبة نحو المستقبل وتشعر أن لديك هدفا يجب أن يتحقق، تبذل كثيرا من الجهد حتى تصل إلى ما تريد لا تتراجع فأنت تسير فى الطريق الصحيح.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:


>أنت محظوظ باختيارك فالحبيب يشعر ما تقدمه له فى كثير من مواقف، ستكون الحياة فى الفترة القادمة افضل مما سبق .

برج الميزان على الصعيد الصحى:


>أنت من الأشخاص القليلة الذى يعطى لصحته أولوية استمر فى ذلك فلا يوجد أهم من الصحة فى حياتنا.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :


>تتوقع لك الأبراج كثيرا من الإنجازات، لا تسير وراء الدسائس فأنت تعرف طريقك جيدا وتعرف كيف تصل إليه.

 

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مصر 365

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