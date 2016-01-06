برج الجدى حظك اليوم الخميس 7/1/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:

>لا تنتبه اليوم للتفاصيل المحددة التى ينبغى أن تنتبه إليها. حاول أن تتدارك هذا الخطأ قبل أن يتفاقم بدلاً من التظاهر بأنك كنت منتبهًا له. فى الفترة المقبلة حاول أن تولى عملك اهتمامًا أكبر وحاول ألا ترتكب أخطاءً كبيرة. على الصعيد العاطفى:

>الإنصات والاستماع باهتمام هو مفتاح تحسن علاقتك بشريكك على الصعيد العاطفى. هناك فجوة كبيرة بينكما والشك يراودك رغم تظاهرك بالثقة والقوة فى الوضع الحالى. الطريقة الوحيدة لتطفئ كل شكوكك هى أن تتحدث معه وتتواصل معه بقلب مفتوح ومحبة كبيرة. برج الجدى على الصعيد الصحى:

>إذا حافظت على الأنشطة البدنية التى تقوم بها يمكن أن تتوقع أن تكون صحتك جيدة اليوم ولكن توخى الحذر بشأن صحتك بحيث تتجنب أى انتكاسة من أمراض سابقة وضع فى اعتبارك أن الإهمال الطفيف يسبب نتائج فادحة. حافظ على النظام الغذائى الصحى واستمتع بأنشطة ترفيهية. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>اليوم تشعر بحاجة للتواصل مع آخرين وبذل جهد إضافى على صعيد العلاقات الإنسانية وربما تحاول إعادة التواصل مع صديق بعيد عنك وتفصلك عنه مسافات طويلة. اليوم سيكون مرح وسيجعلك الناس من حولك تشعر كأنك تنفصل عن العالم وهو شىء تحتاجه بشدة هذه الأيام.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365