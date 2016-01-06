برج السرطان حظك اليوم الخميس 7/1/2016

برج السرطان على الصعيد المهنى: إذا كنت تنتظر فرصة مواتية لطلب ترقية أو زيادة الآن هو الوقت المناسب لتفعل ذلك، الطاقة تسير فى صالحك فحاول الاستفادة منها وكن واثقا من أنك تستحق ما تطالب به وأصحاب العمل كذلك يدركون ذلك.
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على الصعيد العاطفى: الوضع المتوتر عاطفيًا قد يبدأ فى التحسن ولكن مع ذلك تشعر بالتردد بشأن كيفية التعامل معه فى الوقت الحالي، قد تكون ردة فعلك الأولى هى الانسحاب بعيدًا والانغلاق على نفسك ولكن هذا لن يفيد فى أى شيء استمع إلى حدسك وثق به، هكذا تبدأ الأمور فى التحسن.
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برج السرطان على الصعيد الصحى: حياتك تمر بفترة هدوء نسبى ومع ذلك أنت فى داخلك متوتر للغاية وتمر بفترة ضغط نفسى مرتفع لذلك حاول أن تحصل على راحة البال وتستمتع ببعض الوقت مع أصدقائك وعائلتك قدر الإمكان كى توفق بين تلك الصورة من الهدوء الخارجى والسلام الداخلى.
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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان: فى الآونة الأخيرة تضحى بالكثير من وقتك من أجل الآخرين، حتى كدت تنسى نفسك وأصبح الآخرون يتوقعون منك ذلك كحق مكتسب لهم. حاول أن تتدارك هذا الخطأ، ولا يعنى هذا أن تتوقف عن كرمك مع الآخرين ولكن على الأقل تمنح نفسك بعض الوقت.
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