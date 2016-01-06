برج العذراء حظك اليوم الخميس 7/1/2016

برج العذراء على الصعيد المهنى:
>تتعمد إيذاء المحيطين بك حتى تخلو لك الساحة، توقف عن ذلك فلا يوجد شخص يعيش فى الدنيا بمفردة حاول أن تتصالح مع الأخرين حتى لا تخلو دنيتك أكثر من ذلك.
برج العذراء على الصعيد العاطفى:
>حاول أن تتراجع عن أفكارك نحو الحبيب فأنت توجه له الاتهامات بدون دليل مجرد شكوك تدور فى عقلك الباطن ستؤدى إلى تدمير العلاقة تماما.
برج العذراء على الصعيد الصحى:
>التحاليل التى أجريتها فى الفترة الأخيرة تقول إنك تحتاج إلى عناية طبية حاول أن تكون صحتك فى مقدمة الاهتمامات.
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>توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>يتوقع لك علماء الفلك هذا العام الكثير من المفاجئات سواء السعيدة أو الحزينة تقبل الاثنين، فلا مفر منهم.