برج العذراء حظك اليوم الخميس 7/1/2016

برج العذراء على الصعيد المهنى:

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحى:



>توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>تتعمد إيذاء المحيطين بك حتى تخلو لك الساحة، توقف عن ذلك فلا يوجد شخص يعيش فى الدنيا بمفردة حاول أن تتصالح مع الأخرين حتى لا تخلو دنيتك أكثر من ذلك.>حاول أن تتراجع عن أفكارك نحو الحبيب فأنت توجه له الاتهامات بدون دليل مجرد شكوك تدور فى عقلك الباطن ستؤدى إلى تدمير العلاقة تماما.>التحاليل التى أجريتها فى الفترة الأخيرة تقول إنك تحتاج إلى عناية طبية حاول أن تكون صحتك فى مقدمة الاهتمامات.>يتوقع لك علماء الفلك هذا العام الكثير من المفاجئات سواء السعيدة أو الحزينة تقبل الاثنين، فلا مفر منهم.