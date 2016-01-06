حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم الخميس 7/1/2016

برج الأسد
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برج الأسد على الصعيد المهنى:
>لا تدع فرصة اليوم تمر دون أن تقتنصها، قد لا تدرك الآن قيمتها ولكن مع الوقت قد تثير اهتمامك، وتكتشف المزايا العظيمة لها. قد تكون هذه الفرصة مجرد فكرة أو رقم هاتف أو اسم شخص، أيًا كانت لا تفوتها فهى تحمل لك تغييرات كبيرة فى المستقبل.
على الصعيد العاطفى:
>الظروف فى حياتك العاطفية تتغير بسرعة فى الوقت الراهن ومحاولتك لاستغلالها فى صالحك يمكن أن يعقد الأمور أكثر من ذلك فى هذا الوقت فحاول أن تتحلى بالصبر وتنظر للأمور بإيجابية قدر الإمكان وتراقب الوضع فترة من الوقت وتنظر إليه على أنه فرصة لتعرف مدى عمق العلاقة.
برج الأسد على الصعيد الصحى:
>مستويات التوتر الخاصة بك تزحف للأعلى ومستوى الطاقة منخفض. حافظ على نفسك بعيدًا عن الأخبار السيئة والطاقة السلبية غير المتوقعة كى لا تزيد مستويات التوتر بشكل مفرط. احتفظ بهدوئك قدر الإمكان دون أن تأخذ الأمور بشكل شخصى.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>هناك شىء جديد يحدث مع أصدقائك وزملائك فى العمل ويجب معالجته بشكل مبكر. هناك من ينتظر منك جوابًا نهائيًا بشأن وعد قطعته على نفسك حافظ عليه وحاول أن يكون قرارك متوازنًا.
برج الثور
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برج الثور على الصعيد المهنى:
>سماع أخبار سيئة بعض الشىء، وعليك التخلى عن أفكارك المتشددة بسبب المشكلات التى تحيط بك فى العمل، حاول أن تضبط أعصابك.
على الصعيد العاطفى:
>ضغوطك العملية تؤثر على حياتك العاطفية وتذبذبها، ربما تضطر للابتعاد قليلاً عن شريك حياتك، فلا تخلط الأمور ببعضها.
برج الثور على الصعيد الصحى:
>قلقك الزائد وتوترك المستمر ربما يتسبب لك فى خلل بضغط الدم وصداع مستمر.
توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن اليوم سيكون يوم النجاح وتنفيذ الأفكار، بالرغم من البدايات المتوترة فى أول العام، إلا أنها ستنتهى سريعًا، بفضل ذكاء مولود الثور، الذى يجيد التعامل مع المشكلات وتخطيها، سيحافظ مولود برج على وضعه المادى بل سيسعى إلى تحسينه واستثمار أوقاته.
برج الجدى
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برج الجدى على الصعيد المهنى:
>لا تنتبه اليوم للتفاصيل المحددة التى ينبغى أن تنتبه إليها. حاول أن تتدارك هذا الخطأ قبل أن يتفاقم بدلاً من التظاهر بأنك كنت منتبهًا له. فى الفترة المقبلة حاول أن تولى عملك اهتمامًا أكبر وحاول ألا ترتكب أخطاءً كبيرة.
على الصعيد العاطفى:
>الإنصات والاستماع باهتمام هو مفتاح تحسن علاقتك بشريكك على الصعيد العاطفى. هناك فجوة كبيرة بينكما والشك يراودك رغم تظاهرك بالثقة والقوة فى الوضع الحالى. الطريقة الوحيدة لتطفئ كل شكوكك هى أن تتحدث معه وتتواصل معه بقلب مفتوح ومحبة كبيرة.
برج الجدى على الصعيد الصحى:
>إذا حافظت على الأنشطة البدنية التى تقوم بها يمكن أن تتوقع أن تكون صحتك جيدة اليوم ولكن توخى الحذر بشأن صحتك بحيث تتجنب أى انتكاسة من أمراض سابقة وضع فى اعتبارك أن الإهمال الطفيف يسبب نتائج فادحة. حافظ على النظام الغذائى الصحى واستمتع بأنشطة ترفيهية.
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
>اليوم تشعر بحاجة للتواصل مع آخرين وبذل جهد إضافى على صعيد العلاقات الإنسانية وربما تحاول إعادة التواصل مع صديق بعيد عنك وتفصلك عنه مسافات طويلة. اليوم سيكون مرح وسيجعلك الناس من حولك تشعر كأنك تنفصل عن العالم وهو شىء تحتاجه بشدة هذه الأيام.
برج الجوزاء
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برج الجوزاء على الصعيد المهنى:
>الحظ حليفك اليوم، تعامل بإيجابية مع المحيطين بك، لأنك ستحظى بحظ وفير وقبول خاص من قبل رؤسائك، الثقة ستعطيك الدافع لتكمل مسيرة نجاحاتك.
على الصعيد العاطفى:
>نجاحك فى العمل ينعكس على حالتك المزاجية ويفرح شريك حياتك لفرحك، حاول أن تتعاون مع شريكك فى تنفيذ افكارك ،مجهوده سيفرق معك.
برج الجوزاء على الصعيد الصحى:
>تتمتع بحالة صحية جيدة جيدًا، والأجواء ملائمة لممارسة الرياضة.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء ان اليوم سيكون ملىء بالمفاجئات السعيدة، والأخبار السارة التى تفرح قلبه بشدة، وتقدم ملحوظ فى الأوضاع المالية بفضل الأفكار البناءة التى تميز مولود برج الجوزاء.
برج الحمل
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برج الحمل على الصعيد المهنى:
>تطورات إيجابية تدعم موقفك الوظيفى، ولكن احذر من التهور، فالمعنويات اليوم ستصل إلى أقصى درجة من الارتفاع.
على الصعيد العاطفى :
>مواقف شخصية تأخذ اهتمامك، وقد تحدث خلافات مع شريك حياتك، ضغوطك العملية تؤثر على حياتك العاطفية وتذبذبها، ربما تضطر للابتعاد قليلاً عن شريك حياتك ، فلا تخلط الامور ببعضها.
برج الحمل على الصعيد الصحى:
>تتعرض لضغوط نفسية كثيرة ربما تؤثر على حالتك الصحية.
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل ان يكون اليوم يوم الثقة ، وستكتسب خبرات جديدة فى محيط العمل تجعلك تغير فى خطتك العملية على المدى البعيد ، قدرتك على التعامل مع المشكلات تجعل منك اليوم شخصاً حكيماً ، ولكن احذر من الانجراف فى هذه المشكلات ، فأنت تحتاج إلى اجواء هادئة لتبدع.
برج الحوت
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برج الحوت على الصعيد المهنى:
>تحصل على معلومات غير متوقعة من زميل فى العمل اليوم، تحمل أنباءً سارة لك وستساعدك كثيرا فى وظيفتك فى الوقت الحالى وستساعدك أيضًا بشكل كبير عندما تقرر الانتقال إلى مرحلة جديدة فى العمل أو حتى مكان جديد.
على الصعيد العاطفى:
>هناك شخص ما يشعر بالانجذاب العاطفى نحوك، حتى لو لم تكن تدرك مدى جاذبيتك وسحرك. حاول أن تدقق النظر فيمن حولك وألا تخطئ فى التعامل مع هذا الشخص فتخسره فهذه فرصة جيدة لك لخوض تجربة حب رائعة.
برج الحوت على الصعيد الصحى:
>تتأثر صحتك قليلاً بالطقس اليوم، فإذا كانت لديك مخاوف خطيرة بشأن صحتك حاول أن تزور الطبيب وتطمئن بدلاً من أن تظل منشغلاً بها طوال اليوم. عموما صحتك على ما يرام بشرط أن تطرح همومك جانبًا وتحصل على قسط جيد من النوم.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>يتنافس الكثير من الناس على اهتمامك فى الوقت الراهن وستواجه بعض الصعوبة فى أن تكون منصفًا تمامًا وأن تجد التوازن اللازم للتعامل مع الناس. لا تبعد أى شخص عنك لمجرد أنه ليس لديك ما يكفى من الوقت فحب الناس نعمة حاول أن تحافظ عليها، وتدير الأمور بشكل متوازن وهادئ.
برج الدلو
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برج الدلو على الصعيد المهنى:
>يظهر فى الأفق أشخاص آخرون سيؤثرون بطريقة حاسمة على عملك اليوم، ويجب أن تكون أنت أيضًا حاسمًا كذلك. تأكد من فحص الأشياء مرتين أو ثلاث مرات قبل تقديمها أو قبل أن تنتقل للمشروع التالى وخذ وقتك الكافى فى المراجعة واحرص أن تقوم بعملك بشكل جيد بدلاً من التسرع.
على الصعيد العاطفى:
>كن حذرًا قبل أن تمشى وراء رغبتك فى المخاطرة على الصعيد العاطفى اليوم، لأن الخطوة المقبلة التى تأخذها فى حياتك العاطفية سيكون لها تداعيات كبيرة. ابذل قصارى جهدك لأن تتعامل بحكمة خلال هذه الفترة.
برج الدلو على الصعيد الصحى:
>لا تنغمس فى قلق لا لزوم له حول صحتك لأن هذا سيخلق الكثير من المشاكل على المدى الطويل. ضع فى اعتبارك أن القلق الكثير يجعلك أكثر عرضة للأمراض لذا بدلاً من القلق بشأن صحتك حاول أن تحافظ عليها بخطوات عملية وأن تمارس الرياضة وتتبع أسلوب حياة صحى كى تتمتع بصحة سليمة.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>لا تحاول أن تكبت مشاعرك التى ستباغتك اليوم مهما كنت تراها سلبية وغير مريحة، امنح نفسك فرصة للانفعال لأن كبت المشاعر يضيع الكثير من طاقتك، ويخلق المزيد من التوتر فى حياتك. حاول أن تسترخى وتتعامل مع نفسك بالكثير من التسامح.
برج السرطان
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برج السرطان على الصعيد المهنى:
>إذا كنت تنتظر فرصة مواتية لطلب ترقية أو زيادة الآن هو الوقت المناسب لتفعل ذلك، الطاقة تسير فى صالحك فحاول الاستفادة منها وكن واثقا من أنك تستحق ما تطالب به وأصحاب العمل كذلك يدركون ذلك.
على الصعيد العاطفى:
>الوضع المتوتر عاطفيًا قد يبدأ فى التحسن ولكن مع ذلك تشعر بالتردد بشأن كيفية التعامل معه فى الوقت الحالي، قد تكون ردة فعلك الأولى هى الانسحاب بعيدًا والانغلاق على نفسك ولكن هذا لن يفيد فى أى شيء استمع إلى حدسك وثق به، هكذا تبدأ الأمور فى التحسن.
برج السرطان على الصعيد الصحى:
>حياتك تمر بفترة هدوء نسبى ومع ذلك أنت فى داخلك متوتر للغاية وتمر بفترة ضغط نفسى مرتفع لذلك حاول أن تحصل على راحة البال وتستمتع ببعض الوقت مع أصدقائك وعائلتك قدر الإمكان كى توفق بين تلك الصورة من الهدوء الخارجى والسلام الداخلى.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>فى الآونة الأخيرة تضحى بالكثير من وقتك من أجل الآخرين، حتى كدت تنسى نفسك وأصبح الآخرون يتوقعون منك ذلك كحق مكتسب لهم. حاول أن تتدارك هذا الخطأ، ولا يعنى هذا أن تتوقف عن كرمك مع الآخرين ولكن على الأقل تمنح نفسك بعض الوقت.
برج العذراء
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برج العذراء على الصعيد المهنى:
>تتعمد إيذاء المحيطين بك حتى تخلو لك الساحة، توقف عن ذلك فلا يوجد شخص يعيش فى الدنيا بمفردة حاول أن تتصالح مع الأخرين حتى لا تخلو دنيتك أكثر من ذلك.
برج العذراء على الصعيد العاطفى:
>حاول أن تتراجع عن أفكارك نحو الحبيب فأنت توجه له الاتهامات بدون دليل مجرد شكوك تدور فى عقلك الباطن ستؤدى إلى تدمير العلاقة تماما.
برج العذراء على الصعيد الصحى:
>التحاليل التى أجريتها فى الفترة الأخيرة تقول إنك تحتاج إلى عناية طبية حاول أن تكون صحتك فى مقدمة الاهتمامات.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>يتوقع لك علماء الفلك هذا العام الكثير من المفاجئات سواء السعيدة أو الحزينة تقبل الاثنين، فلا مفر منهم.
برج العقرب
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برج العقرب على الصعيد المهنى:
>تنتظر أن تمطر السماء ذهبا لتكون سعيد الحظ ، هذا لا إلا فى الحكايات والقصص لكن فى الحياة يجب أن تبذل مجهودا حتى تصل إلى ما تريد.
برج العقرب على الصعيد العاطفى:
>الشريك يعمل كل ما بوسعه ليسعدك ويقدم لك الدعم اللازم كن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك أن تشعره بحبك له وتقديرك لمواقفه.
برج العقرب على الصعيد الصحى:
>لا تستسلم للأوهام فأنت بصحة جيدة ويجب عليك أن تتخطى ما لديك من شكوك بمراجعة الطبيب.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :
>فى بداية العام ستتعرض لبعض الصعوبات ولكن النتيجة ستكون انتصارا على جميع الأصعدة.
برج القوس
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برج القوس على الصعيد المهنى:
>فرصة جيدة الأعمال المعروضة عليك فى هذه الفترة فجميعها سوف يخرج مالديك من مواهب لا يعرف أحد عنها شيئا.
برج القوس على الصعيد العاطفى:
>لا تتحامل على نفسك أكثر من ذلك فأنت قدمت للحبيب كل ما يمكن أن تقدم والمشاكل فى تزايد، خذ القرار بالبعد فهذا أفضل.
برج القوس على الصعيد الصحى:
>الأجواء ملائمة بأن تقوم بشىء مختلف يلقى بظلالة على صحتك حاول أن تقوم ببعض الرياضات أو التنزه.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس :
>تتوقع لك الأبراج مجموعة من الأحداث الهامة التى ستحدث هذه الأيام ومن شأنها أن تغير مسار حياتك للأفضل ، توقع الخير وتفأل على الدوام.
برج الميزان
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برج الميزان على الصعيد المهنى:
>تتمتع بنظرة ثاقبة نحو المستقبل وتشعر أن لديك هدفا يجب أن يتحقق، تبذل كثيرا من الجهد حتى تصل إلى ما تريد لا تتراجع فأنت تسير فى الطريق الصحيح.
برج الميزان على الصعيد العاطفى:
>أنت محظوظ باختيارك فالحبيب يشعر ما تقدمه له فى كثير من مواقف، ستكون الحياة فى الفترة القادمة افضل مما سبق .
برج الميزان على الصعيد الصحى:
>أنت من الأشخاص القليلة الذى يعطى لصحته أولوية استمر فى ذلك فلا يوجد أهم من الصحة فى حياتنا.
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :
>تتوقع لك الأبراج كثيرا من الإنجازات، لا تسير وراء الدسائس فأنت تعرف طريقك جيدا وتعرف كيف تصل إليه.
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