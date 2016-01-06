حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم الخميس 7/1/2016

برج الأسد

برج الأسد على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الأسد على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

برج الثور

برج الثور على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الثور على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

برج الجدى

برج الجدى على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الجدى على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

برج الحمل

برج الحمل على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى :

برج الحمل على الصعيد الصحى:

>لا تدع فرصة اليوم تمر دون أن تقتنصها، قد لا تدرك الآن قيمتها ولكن مع الوقت قد تثير اهتمامك، وتكتشف المزايا العظيمة لها. قد تكون هذه الفرصة مجرد فكرة أو رقم هاتف أو اسم شخص، أيًا كانت لا تفوتها فهى تحمل لك تغييرات كبيرة فى المستقبل.>الظروف فى حياتك العاطفية تتغير بسرعة فى الوقت الراهن ومحاولتك لاستغلالها فى صالحك يمكن أن يعقد الأمور أكثر من ذلك فى هذا الوقت فحاول أن تتحلى بالصبر وتنظر للأمور بإيجابية قدر الإمكان وتراقب الوضع فترة من الوقت وتنظر إليه على أنه فرصة لتعرف مدى عمق العلاقة.>مستويات التوتر الخاصة بك تزحف للأعلى ومستوى الطاقة منخفض. حافظ على نفسك بعيدًا عن الأخبار السيئة والطاقة السلبية غير المتوقعة كى لا تزيد مستويات التوتر بشكل مفرط. احتفظ بهدوئك قدر الإمكان دون أن تأخذ الأمور بشكل شخصى.>هناك شىء جديد يحدث مع أصدقائك وزملائك فى العمل ويجب معالجته بشكل مبكر. هناك من ينتظر منك جوابًا نهائيًا بشأن وعد قطعته على نفسك حافظ عليه وحاول أن يكون قرارك متوازنًا.>سماع أخبار سيئة بعض الشىء، وعليك التخلى عن أفكارك المتشددة بسبب المشكلات التى تحيط بك فى العمل، حاول أن تضبط أعصابك.>ضغوطك العملية تؤثر على حياتك العاطفية وتذبذبها، ربما تضطر للابتعاد قليلاً عن شريك حياتك، فلا تخلط الأمور ببعضها.>قلقك الزائد وتوترك المستمر ربما يتسبب لك فى خلل بضغط الدم وصداع مستمر.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن اليوم سيكون يوم النجاح وتنفيذ الأفكار، بالرغم من البدايات المتوترة فى أول العام، إلا أنها ستنتهى سريعًا، بفضل ذكاء مولود الثور، الذى يجيد التعامل مع المشكلات وتخطيها، سيحافظ مولود برج على وضعه المادى بل سيسعى إلى تحسينه واستثمار أوقاته.>لا تنتبه اليوم للتفاصيل المحددة التى ينبغى أن تنتبه إليها. حاول أن تتدارك هذا الخطأ قبل أن يتفاقم بدلاً من التظاهر بأنك كنت منتبهًا له. فى الفترة المقبلة حاول أن تولى عملك اهتمامًا أكبر وحاول ألا ترتكب أخطاءً كبيرة.>الإنصات والاستماع باهتمام هو مفتاح تحسن علاقتك بشريكك على الصعيد العاطفى. هناك فجوة كبيرة بينكما والشك يراودك رغم تظاهرك بالثقة والقوة فى الوضع الحالى. الطريقة الوحيدة لتطفئ كل شكوكك هى أن تتحدث معه وتتواصل معه بقلب مفتوح ومحبة كبيرة.>إذا حافظت على الأنشطة البدنية التى تقوم بها يمكن أن تتوقع أن تكون صحتك جيدة اليوم ولكن توخى الحذر بشأن صحتك بحيث تتجنب أى انتكاسة من أمراض سابقة وضع فى اعتبارك أن الإهمال الطفيف يسبب نتائج فادحة. حافظ على النظام الغذائى الصحى واستمتع بأنشطة ترفيهية.>اليوم تشعر بحاجة للتواصل مع آخرين وبذل جهد إضافى على صعيد العلاقات الإنسانية وربما تحاول إعادة التواصل مع صديق بعيد عنك وتفصلك عنه مسافات طويلة. اليوم سيكون مرح وسيجعلك الناس من حولك تشعر كأنك تنفصل عن العالم وهو شىء تحتاجه بشدة هذه الأيام.>الحظ حليفك اليوم، تعامل بإيجابية مع المحيطين بك، لأنك ستحظى بحظ وفير وقبول خاص من قبل رؤسائك، الثقة ستعطيك الدافع لتكمل مسيرة نجاحاتك.>نجاحك فى العمل ينعكس على حالتك المزاجية ويفرح شريك حياتك لفرحك، حاول أن تتعاون مع شريكك فى تنفيذ افكارك ،مجهوده سيفرق معك.>تتمتع بحالة صحية جيدة جيدًا، والأجواء ملائمة لممارسة الرياضة.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء ان اليوم سيكون ملىء بالمفاجئات السعيدة، والأخبار السارة التى تفرح قلبه بشدة، وتقدم ملحوظ فى الأوضاع المالية بفضل الأفكار البناءة التى تميز مولود برج الجوزاء.>تطورات إيجابية تدعم موقفك الوظيفى، ولكن احذر من التهور، فالمعنويات اليوم ستصل إلى أقصى درجة من الارتفاع.>مواقف شخصية تأخذ اهتمامك، وقد تحدث خلافات مع شريك حياتك، ضغوطك العملية تؤثر على حياتك العاطفية وتذبذبها، ربما تضطر للابتعاد قليلاً عن شريك حياتك ، فلا تخلط الامور ببعضها.>تتعرض لضغوط نفسية كثيرة ربما تؤثر على حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل ان يكون اليوم يوم الثقة ، وستكتسب خبرات جديدة فى محيط العمل تجعلك تغير فى خطتك العملية على المدى البعيد ، قدرتك على التعامل مع المشكلات تجعل منك اليوم شخصاً حكيماً ، ولكن احذر من الانجراف فى هذه المشكلات ، فأنت تحتاج إلى اجواء هادئة لتبدع.

برج الحوت على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

برج الدلو على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

برج السرطان على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

برج العذراء على الصعيد المهنى:

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

برج العقرب على الصعيد المهنى:

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :

برج القوس

برج القوس على الصعيد المهنى:

برج القوس على الصعيد العاطفى:

برج القوس على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس :

برج الميزان

برج الميزان على الصعيد المهنى:

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

برج الميزان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

>تحصل على معلومات غير متوقعة من زميل فى العمل اليوم، تحمل أنباءً سارة لك وستساعدك كثيرا فى وظيفتك فى الوقت الحالى وستساعدك أيضًا بشكل كبير عندما تقرر الانتقال إلى مرحلة جديدة فى العمل أو حتى مكان جديد.>هناك شخص ما يشعر بالانجذاب العاطفى نحوك، حتى لو لم تكن تدرك مدى جاذبيتك وسحرك. حاول أن تدقق النظر فيمن حولك وألا تخطئ فى التعامل مع هذا الشخص فتخسره فهذه فرصة جيدة لك لخوض تجربة حب رائعة.>تتأثر صحتك قليلاً بالطقس اليوم، فإذا كانت لديك مخاوف خطيرة بشأن صحتك حاول أن تزور الطبيب وتطمئن بدلاً من أن تظل منشغلاً بها طوال اليوم. عموما صحتك على ما يرام بشرط أن تطرح همومك جانبًا وتحصل على قسط جيد من النوم.>يتنافس الكثير من الناس على اهتمامك فى الوقت الراهن وستواجه بعض الصعوبة فى أن تكون منصفًا تمامًا وأن تجد التوازن اللازم للتعامل مع الناس. لا تبعد أى شخص عنك لمجرد أنه ليس لديك ما يكفى من الوقت فحب الناس نعمة حاول أن تحافظ عليها، وتدير الأمور بشكل متوازن وهادئ.>يظهر فى الأفق أشخاص آخرون سيؤثرون بطريقة حاسمة على عملك اليوم، ويجب أن تكون أنت أيضًا حاسمًا كذلك. تأكد من فحص الأشياء مرتين أو ثلاث مرات قبل تقديمها أو قبل أن تنتقل للمشروع التالى وخذ وقتك الكافى فى المراجعة واحرص أن تقوم بعملك بشكل جيد بدلاً من التسرع.>كن حذرًا قبل أن تمشى وراء رغبتك فى المخاطرة على الصعيد العاطفى اليوم، لأن الخطوة المقبلة التى تأخذها فى حياتك العاطفية سيكون لها تداعيات كبيرة. ابذل قصارى جهدك لأن تتعامل بحكمة خلال هذه الفترة.>لا تنغمس فى قلق لا لزوم له حول صحتك لأن هذا سيخلق الكثير من المشاكل على المدى الطويل. ضع فى اعتبارك أن القلق الكثير يجعلك أكثر عرضة للأمراض لذا بدلاً من القلق بشأن صحتك حاول أن تحافظ عليها بخطوات عملية وأن تمارس الرياضة وتتبع أسلوب حياة صحى كى تتمتع بصحة سليمة.>لا تحاول أن تكبت مشاعرك التى ستباغتك اليوم مهما كنت تراها سلبية وغير مريحة، امنح نفسك فرصة للانفعال لأن كبت المشاعر يضيع الكثير من طاقتك، ويخلق المزيد من التوتر فى حياتك. حاول أن تسترخى وتتعامل مع نفسك بالكثير من التسامح.>إذا كنت تنتظر فرصة مواتية لطلب ترقية أو زيادة الآن هو الوقت المناسب لتفعل ذلك، الطاقة تسير فى صالحك فحاول الاستفادة منها وكن واثقا من أنك تستحق ما تطالب به وأصحاب العمل كذلك يدركون ذلك.>الوضع المتوتر عاطفيًا قد يبدأ فى التحسن ولكن مع ذلك تشعر بالتردد بشأن كيفية التعامل معه فى الوقت الحالي، قد تكون ردة فعلك الأولى هى الانسحاب بعيدًا والانغلاق على نفسك ولكن هذا لن يفيد فى أى شيء استمع إلى حدسك وثق به، هكذا تبدأ الأمور فى التحسن.>حياتك تمر بفترة هدوء نسبى ومع ذلك أنت فى داخلك متوتر للغاية وتمر بفترة ضغط نفسى مرتفع لذلك حاول أن تحصل على راحة البال وتستمتع ببعض الوقت مع أصدقائك وعائلتك قدر الإمكان كى توفق بين تلك الصورة من الهدوء الخارجى والسلام الداخلى.>فى الآونة الأخيرة تضحى بالكثير من وقتك من أجل الآخرين، حتى كدت تنسى نفسك وأصبح الآخرون يتوقعون منك ذلك كحق مكتسب لهم. حاول أن تتدارك هذا الخطأ، ولا يعنى هذا أن تتوقف عن كرمك مع الآخرين ولكن على الأقل تمنح نفسك بعض الوقت.>تتعمد إيذاء المحيطين بك حتى تخلو لك الساحة، توقف عن ذلك فلا يوجد شخص يعيش فى الدنيا بمفردة حاول أن تتصالح مع الأخرين حتى لا تخلو دنيتك أكثر من ذلك.>حاول أن تتراجع عن أفكارك نحو الحبيب فأنت توجه له الاتهامات بدون دليل مجرد شكوك تدور فى عقلك الباطن ستؤدى إلى تدمير العلاقة تماما.>التحاليل التى أجريتها فى الفترة الأخيرة تقول إنك تحتاج إلى عناية طبية حاول أن تكون صحتك فى مقدمة الاهتمامات.>يتوقع لك علماء الفلك هذا العام الكثير من المفاجئات سواء السعيدة أو الحزينة تقبل الاثنين، فلا مفر منهم.>تنتظر أن تمطر السماء ذهبا لتكون سعيد الحظ ، هذا لا إلا فى الحكايات والقصص لكن فى الحياة يجب أن تبذل مجهودا حتى تصل إلى ما تريد.>الشريك يعمل كل ما بوسعه ليسعدك ويقدم لك الدعم اللازم كن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك أن تشعره بحبك له وتقديرك لمواقفه.>لا تستسلم للأوهام فأنت بصحة جيدة ويجب عليك أن تتخطى ما لديك من شكوك بمراجعة الطبيب.>فى بداية العام ستتعرض لبعض الصعوبات ولكن النتيجة ستكون انتصارا على جميع الأصعدة.>فرصة جيدة الأعمال المعروضة عليك فى هذه الفترة فجميعها سوف يخرج مالديك من مواهب لا يعرف أحد عنها شيئا.>لا تتحامل على نفسك أكثر من ذلك فأنت قدمت للحبيب كل ما يمكن أن تقدم والمشاكل فى تزايد، خذ القرار بالبعد فهذا أفضل.>الأجواء ملائمة بأن تقوم بشىء مختلف يلقى بظلالة على صحتك حاول أن تقوم ببعض الرياضات أو التنزه.>تتوقع لك الأبراج مجموعة من الأحداث الهامة التى ستحدث هذه الأيام ومن شأنها أن تغير مسار حياتك للأفضل ، توقع الخير وتفأل على الدوام.>تتمتع بنظرة ثاقبة نحو المستقبل وتشعر أن لديك هدفا يجب أن يتحقق، تبذل كثيرا من الجهد حتى تصل إلى ما تريد لا تتراجع فأنت تسير فى الطريق الصحيح.>أنت محظوظ باختيارك فالحبيب يشعر ما تقدمه له فى كثير من مواقف، ستكون الحياة فى الفترة القادمة افضل مما سبق .>أنت من الأشخاص القليلة الذى يعطى لصحته أولوية استمر فى ذلك فلا يوجد أهم من الصحة فى حياتنا.>تتوقع لك الأبراج كثيرا من الإنجازات، لا تسير وراء الدسائس فأنت تعرف طريقك جيدا وتعرف كيف تصل إليه.