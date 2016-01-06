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منحة صينية بـ 31.5مليون دولار لإنشاء مركز تجميل واختبار الأقمار الصناعية

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منحة صينية بـ 31.5مليون دولار لإنشاء مركز تجميل واختبار الأقمار الصناعية منحة صينية بـ 31.5مليون دولار لإنشاء مركز تجميل واختبار الأقمار الصناعية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في القاهرة بتاريخ 16 نوفمبر 2015، والتي تأتي في إطار رغبة الطرفين في مواصلة تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين.

وتتضمن الاتفاقية موافقة حكومة جمهورية الصين الشعبية على تقديم منحة لا ترد إلى جمهورية مصر العربية بمبلغ إجمالي قدره 200 مليون يوان صيني رنمينبي (أى ما يعادل 31.5 مليون دولار أمريكي تقريبا) وذلك لتمويل تنفيذ مشروع إنشاء مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، فضلا عن دراسة وتنفيذ مشروع مكافحة التصحر بالإضافة إلى أيه مشروعات يتفق عليها الجانبين لاحقا.

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