ضبط راكبة تؤجر جواز سفر ابنتها للراغبين في السفر لإيطاليا بالمطار

ضبطت جوازات مطار القاهرة الدولي راكبة مصرية تقوم بتأجير جواز سفر ابنتها لأخرى مقابل مبالغ مالية لوجود تأشيرة دخول إيطاليا عليه، وتم القبض على الاثنتين قبل صعودهما الطائرة الإيطالية المتجهة الى روما.

صرحت مصادر أمنية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة الإيطالية المتجهة الى روما ، اشتبه المقدم أشرف أبوالمجد رئيس نوبتجية الجوازات فى جواز سفر راكبة بصحبة والدتها تبين وجود فروق فى عمر الراكبة وصورة الجواز .

وأمام اللواء أشرف رضا مدير إدارة الجوازات اعترفت الراكبة بأنها استأجرت جواز السفر من الراكبة الام مقابل مبالغ مالية لدخول إيطاليا لوجود تأشيرة إيطاليا على جواز ابنة الراكبة وتم القبض على الراكبتين ، وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بإحالة الراكبتين للنيابة .