بالصور.. ضبط 2 طن أسماك فاسدة داخل مصنع شهير قبل طرحها بالأسواق فى بورسعيد

تمكنت مباحث قسم شرطة التموين ببورسعيد، برئاسة العميد خالد العوادلى، من ضبط كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، داخل أحد المصانع الشهيرة لتعبئة الأسماك بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، تمهيدا لتعبئتها وبيعها بالأسواق.

وعلى الفور تم إعداد مأمورية مكبرة ومداهمة المصنع بالاشتراك مع الطب البيطرى، حيث تبين وجود 1830 كيلو جرام من الأسماك والكلمارى ينبعث منها رائحة كريهة.

وبالفحص الطبى من خلال مديرية الطب البيطرى، تبين وجود تغير واضح فى الخواص الطبيعية من حيث اللون بالإضافة لوجود رائحة كريهة، ما يمثل خطورة على الصحة العامة للمستهلك وتعرضه للتسمم الغذائى.

تحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدير المسئول، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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