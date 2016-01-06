نيابة سوهاج تحبس وكيل مكتب بريد وصراف 15 يوما لاستيلائهما على 133 ألف جنيه

أمر المستشار محمود شرف الدين، رئيس نيابة مركز سوهاج، اليوم، الأربعاء، بحبس "ناصر.ص" وكيل مكتب بريد بقرية روافع القصير و"محمود.أ" صراف بالمكتب 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بالاستيلاء على مبلغ 133 ألف جنيه من دفاتر توفير العملاء.

كانت تحريات مباحث الأموال العامة بسوهاج قد كشفت قيام المتهمين بالتلاعب فى دفاتر التوفير الخاصة بالعملاء وقيامهما بالاستيلاء على المبلغ لحسابهما الخاص، وتم القبض عليهما وبعرضهما على النيابة وجهت اليهما تهمة الاختلاس والإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعملان بها وقررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق.