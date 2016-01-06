الحكومة تدعو لممارسة محدودة بين شركات توفير الألبان الصناعية لحديثى الولادة

أعلن مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، الموافقة على دعوة الشركات التى تقدمت لتوفير الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم للأطفال حديثى الولادة من سن يوم وحتى عام، لإجراء ممارسة محدودة بينهم، بناء على العرض الذى قدمه وزير الصحة بخصوص الموقف الحالى للألبان الصناعية شبيهة لبن الأم للأطفال حديثى الولادة، الذى أشار فيه إلى أن أرصدة الألبان الخاصة بالدعم الكلى والجزئى تكفى حتى نهاية مارس 2016.

ومن جهته أكد أحمد عماد، وزير الصحة، أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية وافقت على توريد كمية الـ25% الإضافية القانونية، حتى إتمام الممارسة المقرر إجراؤها والبدء فى التوريد، وذلك حفاظاً على تواجد هذه السلعة المهمة بالكميات الكافية للاستهلاك.

>