الحكومة تعلن تشكيل أمانة فنية لدراسة واستعراض المشروعات الاستثمارية بمطروح

وافق مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، على التصرف فى أراضى المنطقة الصناعية فى وادى السريرية بالمنيا بالاتفاق المباشر، والبالغ مساحتها 95.241 كم، وذلك بعد أن تحققت اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من القيمة المقترحة للتصرف فيها.

كما أعلن مجلس الوزراء انه عقب تقديم محافظ مرسى مطروح، عرض عن المشروعات الاستثمارية والفرص المتاحة للاستثمار بالمحافظة، قرر مجلس الوزراء تشكيل أمانة فنية تضم ممثلين من وزارات (السياحة –التنمية المحلية – الإسكان- البيئة – الاستثمار – الدفاع – التخطيط)، بالإضافة إلى محافظ مطروح، لدراسة واستعراض المشروعات الاستثمارية المتاحة وتقييمها، بغرض إعداد تقرير متكامل عنها، يتم تقديمه إلى مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.