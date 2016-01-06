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إحالة رئيسى تحرير صوت الأمة وبوابة الأهرام للجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة

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إحالة رئيسى تحرير صوت الأمة وبوابة الأهرام للجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة إحالة رئيسى تحرير صوت الأمة وبوابة الأهرام للجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة
أحال المستشار فتحى بيومى، قاضى التحقيق، رؤساء تحرير جريدة صوت الأمة وموقع بوابة الأهرام وجريدة المصريون للمحاكمة الجنائية، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن المستشار أحمد الزند وزير العدل.

وأكد المستشار بيومى، أن روساء التحرير الثلاثة أحيلوا فى جريمة نشر متعلقة بنشر تقارير صحفية عن واقعة واحدة، وهى قيام المستشار أحمد الزند فى فترة تولية رئاسة نادى القضاة ببيع أرض مملوكة للنادى لشقيق زوجتة بأقل من سعرها.

وأضاف قاضى التحقيق، أن الملف الخاص بالتحقيق فى هذه الواقعة أحيل لرئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة وجلسة للمحاكمة.

إحالة رئيس تحرير جريدة المصريون لـ"الجنايات" بتهمة نشر أخبار كاذبة

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