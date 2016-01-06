سقوط أخطر تشكيل عصابى لمافيا الهجرة غير الشرعية بالبحيرة

وجه رجال مباحث البحيرة، بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، وبرئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، ضربة قاضية لمافيا الهجرة غير الشرعية، حيث تمكنوا من ضبط 5 أشخاص من أفراد أكبر تشكيل عصابى لمافيا الهجرة غير الشرعية بإدكو، ويتكون من 9 أشخاص .

توصلت تحريات ضباط مباحث الأموال العامة برئاسة العقيد أحمد البنا رئيس المباحث، لأخطر تشكيل عصابى لمافيا الهجرة غير الشرعية بمدينة إدكو يضم 9 أشخاص .

وتم التنسيق بين إدارة البحث الجنائى ومركز شرطة إدكو، والتى دفعت بقوة من رجال المباحث برئاسة العقيد أحمد البنا رئيس مباحث الأموال العامة، والرائد محمود هندى رئيس المباحث، بالاشتراك مع مجموعات قتالية نظامية، وبإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث واللواء محمد عماد الدين سامى مساعد الوزير مدير أمن البحيرة.

وتمكن قبل قليل فريق البحث من ضبط 5 من المتهمين، وهم كل من "مهدى.إ" و"هيثم.م" و"أحمد.م" و"محمد.ع" و"حسن.س".

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا للهجرة غير الشرعية يتزعمه الأول، كما أضافوا بقيامهم بارتكاب 3 وقائع تسفير ومحاولة تسفير هجرات غير شرعية من بينها محاولة تسفير 21 من جنسيات مختلفة، والمحرر عنها المحاضر أرقام 4419 لسنة 2014 و 79 و1062 لسنة 2015، وجار العرض على النيابة .