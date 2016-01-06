شاهد بـ"التخابر مع قطر": مخلفات اعتصام رابعة وصلت لـ 4500 طن

تستمع الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر" لشهادة رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.

وقال رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة بعد حلفه اليمين القانونية: إن اعتصام رابعة العدوية يقع ضمن اختصاصه الوظيفى، وأن اعتصام رابعة العدوية بدأ يوم 26 يونيو 2013، حتى يوم 14 أغسطس من نفس العام، وحى رابعة يقع ضمن أحياء شرق القاهرة، يوم فض الاعتصام كنا متواجدين صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا، واستكملنا أعمال رفع المخلفات لمدة 4 أيام، وكان هناك تكسير للأرصفة، وكميات كبيرة من الرمال، ووصلت المخلفات إلى حوالى 4500 طن".

وأضاف الشاهد أنه تم تدمير المسطحات الخضراء، ولم نستطع رفع المخلفات نتيجة لأعداد المعتصمين الكبيرة الموجودة بالمكان، مما أدى إلى انتشار رائحة بالمكان، وبحكم تواجدى كان هناك أضرار بالمدارس الموجودة بالمكان، ولاحظت وجود تكسير لإنشاء خيم، وتم تدمير الأرصفة بالكامل، والإنارة كذلك، والكابلات الأرضية، وكان المعتصمون يفتحون شباك أعمدة الإنارة لتوصيل الكهرباء لمحيط الاعتصام.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.