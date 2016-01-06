حمدى الفخرانى قبل مغادرة المحكمة لـ"الصحفيبن": "والله أنا مظلوم"

غادر منذ قليل المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب الأسبق محكمة أكتوبر الابتدائية، وذلك عقب تأجيل ثانى جلسات الاستئناف المقدم من جانبه على حكم حبسه 4 سنوات فى القضية المتهم فيها بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ"، لجلسة 20 يناير المقبل للنظر فى طلب رد هيئة المحكمة التى تقدم به الدفاع .

غادر الفخرانى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، وخاطب المصورين ومحررى الصحف قبل استقلاله سيارة الترحيلات قائلا:"والله العظيم انا مظلوم والقضية ملفقة"، بعدها استقل السيارة وتوجه للسجن المودع به لاستكمال فترة العقوبة المقررة عليه .

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة .



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