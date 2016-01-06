أرقام في الجول - الزمالك أعمق.. وشيكابالا النقيض لعبد الخالق

هدف أول من تسديدة رائعة من العمق وأخر جاء بعد هفوة فادحة من دفاع الخصم حسم بها الفريق المباراة وألحق بمنافسه الخسارة الأولى في البطولة.

الزمالك بات أكثر عمقا مع مدربه أحمد حسام ميدو، تهديده الأساسي للمرمى جاء من المنتصف وليس الجبهة اليمنى التي اعتاد الاختراق منها في اللقاءات الماضية.

فمن بين 9 تسديدات للفارس الأبيض على مرمى الداخلية في لقاء الثلاثاء، 8 منها كانت من العمق، 5 من داخل منطقة الجزاء و3 من خارجها.

أما الكرات العرضية، فقام الفريق بـ24 محاولة طوال الـ90 دقيقة أتقن منها فقط 4 وصلت إلى لاعبيه في منطقة جزاء الداخلية.

خطورة حامل لقب الدوري المصري الممتاز كانت من العمق مع القيادة الفنية الجديدة لميدو رفقة الثعلب الصغير حازم إمام الذي صرح من قبل لـFilGoal.com أن أيمن حفني سيكون أفضل لو لعب في المنتصف وليس على الطرف. (طالع تصريحاته)

ومن بين الـ24 كرة عرضية، قام نجم الفريق وقائده بتنفيذ نصفها.

شيكابالا

قد يكون استعاد بعضا من سحره القديم مع ميدو في الإسماعيلي في النصف الأول من الموسم، لكن في لقاء الداخلية الذي ارتدى فيه شارة قيادة الزمالك لم يكن النجم الأسمر في أفضل حالاته.

الأرقام تؤكد ذلك.

تخيل أن نسبة تمريرات شيكابالا المتقنة في اللقاء لم تتجاوز 55%!!

نعم، صاحب الرقم 10 فقد الكرة 21 مرة (الأكثر من لاعبي الزمالك)، قام بمراوغتين فاشلتين، ولعب ثلاث كرات عرضية متقنة فقط من إجمالي 12 محاولة.

ومما يؤكد ضعف إنتاج الجبهة اليمنى في الزمالك هو أن الظهير عمر جابر قام بلعب 4 كرات عرضية، جميعها كانت من نصيب مدافعي الداخلية.

عبد الخالق

وإذا كان شيكابالا قد ظهر بمستوى غير متوقع، فإن أحد نجوم الزمالك في المباراة هو لاعب وسطه المنتقل مطلع الموسم الحالي من سموحة، إبراهيم عبد الخالق.

في أول مباراة أساسية لصاحب الـ29 عاما في الدوري هذا الموسم، كان أفضل قاطع كرات للفريق، 14 كرة استخلصها من أنياب لاعبي الداخلية.

كان قريبا من التسجيل حين مرت ضربته الرأسية بجوار القائم في الشوط الأول، وقام بثلاث مراوغات ناجحة.