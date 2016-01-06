صور| محافظ أسوان يتفقد أضرار تسرب مياه الصرف الصحى بمنطقة «الكرور»

تفقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، ولليوم الثانى على التوالى، موقع تسرب مياه الصرف الصحى من المحطة رقم 11 بمنطقة الكرور للمتابعة والوقوف على حجم الأعمال التى تم إنجازها والجارية .

وتواجد فى موقع الأعمال، السكرتير العام المساعد، ومسئولى الهيئة القومية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فيما وجه محافظ أسوان المسئولين بسرعة الانتهاء من إصلاح خط مياه الشرب بقطر 4 بوصة لعودة تدفق مياه الشرب خلال ساعتين فقط وهو الخط الذى تعرض أيضاً للكسر أثناء عملية الإصلاح لخط الطرد، وكإجراء عاجل أمر المحافظ بدفع 2 عربة مياه شرب إلى المنطقة؛ لإمداد المواطنين بالمياه حتى إصلاح العطل.

وشدد المحافظ، على العمل بالتوازى للإسراع فى أعمال الردم والتسوية ورفع المخلفات من شارع الكششاب بالكرور لتخفيف المعاناة عن أهالى المنطقة بتحقيق السيولة المطلوبة لحركة المشاة والسيارات،

كما طالب حجازى، بالكشف والمراجعة على منظومة العمل بمحطة 11 للصرف الصحى للتأكد من إنتظام منظومة العمل والتشغيل والصيانة من أجل توفير عوامل الأمان والسلامة وتفادى حدوث الأزمة مستقبليًا.

من جانبه، قال إبراهيم جاد، مدير عام التضامن الإجتماعى، إنه تم حصر المنازل المتضررة من تسرب مياه الصرف الصحى بالكرور والتى وصلت لـ 35 منزلا تعرضوا لبعض الخسائر العينية فى الأثاثات والمفروشات ، لافتًا إلى أنه سيتم اليوم صرف الإعانات المالية العاجلة بواقع 300 جنيه على كل أسرة متضررة بجانب 100 جنيه إعاشة لكل فرد فى هذه الأسر، بالإضافة إلى توزيع 108 بطانية لجميع أفراد هذه الأسر، فضلاً عن 35 كرتونة بها مواد غذائية.

وأضاف جاد، أنه سيتم صرف التعويضات المالية الآجلة بمبالغ تتراوح ما بين 500 جنيه إلى 5 ألاف جنيه طبقًا لحجم الأضرار فى الآثاث والمفروشات و ذلك بعد إستيفاء المستندات المطلوبة لذلك .