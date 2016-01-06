فوائد شرب المياه بالليمون.. أهمها علاج الإمساك ومشاكل الهضم

فوائد المياه بالليمون



>1) فوائد المياه بالليمون لعلاج مشاكل الهضم والإمساك

يساهم تناول كوب من المياه الدافئة بالليمون عقب الاستيقاظ من النوم وقبل تناول وجبة الإفطار فى حصول الجسم على فوائد صحية عديدة مثل إنقاص الوزن، والتخسيس، وتقليل فرص حدوث مشاكل الجهاز الهضمى بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل بالجهاز الهضمى.>حول ذلك يقول دكتور أحمد طايع، استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، يجهل كثيرون فوائد تناول كوب من المياه مضاف إليها قليل من عصير الليمون بدون سكر عند الاستيقاظ وقبل تناول أى شى والذى يساهم فى الحصول على الفوائد الصحية التالية:>واستكمل د. طايع: "يفيد تناول كوب المياه بالليمون فى التخلص من السموم المتراكمة بالأمعاء والمعدة نظرا لاحتواء الليمون على مواد حمضية مثل الأحماض المتواجدة فى المعدة بالتالى تقل فرص حدوث مشاكل الهضم مثل الإمساك والانتفاخ".

وتابع د. طايع قائلا "يساهم تناول كوب من المياه بالليمون الدافئ فى تنشيط حركة المعدة نظرا لأن المياه الدافئة تساعد على تليين المعدة وبالتالى يقلل من فرص حدوث مشاكل عسر الهضم".

نصائح ضرورية قبل تناول كوب المياه بالليمون

>وينصح د. طايع قائلا "يجب على الأشخاص الذى يعانون من مشاكل بالمعدة مثل قرحة المعدة عدم تناولها إلا بعض استشارة الطبيب المعالج لتجنب تعرضهم لمشاكل صحية".