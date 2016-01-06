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"أسرى حماس" تحذر من انفجار فى السجون الإسرائيلية

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"أسرى حماس" تحذر من انفجار فى السجون الإسرائيلية "أسرى حماس" تحذر من انفجار فى السجون الإسرائيلية

حذرت "الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس" فى سجون إسرائيل "من انفجار كبير فى السجون لا تتوقف تداعياته داخل جدرانها إن أصر الاحتلال ومصلحة سجونه على سياساتهم وممارساتهم القمعية واللاإنسانية بحق الأسرى.

وقالت الهيئة فى بيان صحفى الأربعاء: " إننا اليوم ومن خلف قضبان سجون الاحتلال الغاشم الذى يتنكر لأدنى حقوقنا، ويرتكب ضدنا أبشع الجرائم والممارسات اللاإنسانية، نتوجه إلى كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية أن تخرج عن صمتها تجاه ممارسات الاحتلال وسلطة سجونه".

وأشارت إلى أن إدارة السجون منعت الأسرى من قضاء حاجاتهم الضرورية، مما اضطر بعض المرضى أن يقضوها فى ملابسهم.

وتابعت: " لقد شاهدنا الفيلم القصير الذى بثته كتائب القسام (الجناح العسكرى لحماس) عن "وحدة الظل" التى كانت تحرس الأسير الجندى جلعاد شاليط، وقد شاهد العالم بأسره كيف يتم التعامل مع هذا الأسير الذى جاء ليقاتل شعبنا، وأُسر من دبابته وليس من بيته، لنرى بعد ذلك ويرى العالم معنا أخلاق الإسلام فى التعامل مع أسرى العدو".

ويقبع فى سجون الاحتلال الاسرائيلى أكثر من 6000 معتقل فلسطينى، بينهم حوالى 400 من قطاع غزة، جلهم من القدامى وأصحاب الأحكام العالية.
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