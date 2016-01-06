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تحرير 6 آلاف مخالفة مرورية بشوارع القاهرة

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تحرير 6 آلاف مخالفة مرورية بشوارع القاهرة تحرير 6 آلاف مخالفة مرورية بشوارع القاهرة
تمكنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى، مدير المرور، من ضبط 6809 مخالفات مرورية، اليوم، الأربعاء، تنوعت ما بين السير عكس الإتجاه والإنتظار فى الممنوع والسير بدون لوحات معدنية.

كما رصدت الحملة المرورية التى استمرت 24 ساعة من رصد 7 حالات تبين قيادتهم للسيارات أثناء تعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة.

وتكثف الإدارة من حملاتها المرورية أعلى المحاور والطرق والميادين لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ورصد مخالفات الدراجات البخارية وسيارات النقل الثقيل .

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