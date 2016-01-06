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ضبط عاطل صادر ضده حكم بالإعدام فى مقتل شخصين خلال مشاجرة بالصف

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ضبط عاطل صادر ضده حكم بالإعدام فى مقتل شخصين خلال مشاجرة بالصف ضبط عاطل صادر ضده حكم بالإعدام فى مقتل شخصين خلال مشاجرة بالصف
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة ، من القبض على عامل صادر ضده حكم بالإعدام خلال حمله أمنية مكبرة شنها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإشراف اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة.

وكشفت التحريات التى أشرف عليها العميد محمود شوقى مأمور قسم الصف أن المتهم صادر ضده حكم بالإعدام فى مشاجرة أودت بوفاة شخصين خلال مشاجرة منذ عام بمنطقة الصف بالجيزة، وتمكن المتهم من الهروب، بالاختباء عند عدد من أقاربه، وباستهداف تم ضبطه وأقر بالحكم الصادر ضده، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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