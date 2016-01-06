إخلاء سبيل المندوه الحسينى بكفالة 20 ألف جنيه فى اتهامه بالرشوة

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة عابدين، اليوم، الأربعاء، قبول الاستئناف المقدم من المندوه الحسينى، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، وإخلاء سبيله بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالرشوة.

ودفع المحامى إسماعيل بركة خلال جلسة الاستئناف، بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، مستنداَ على اعتراف المتهم على نفسه اعترافاَ تفصيلياَ بأنه تم إجباره على تقديم الرشوة، وأنه يحق له الإعفاء طبقاَ لنص المادة 107 من قانون العقوبات.

وأضاف "بركة" أن موكله يعانى من عدة أمراض، وأنه يدير أكثر من 7 مدارس، خاصة لا يمكن تسيير عملها بدونه، كما أنه يعمل لديه أكثر من ألف موظف ومدرس، سوف يقطع عيشهم فى حالة حبسه .

>وكان رجل الأعمال المندوه الحسينى، وصاحب جمعية خيرية، أدلى باعترافات تفصيلية بواقعة الرشوة، واعترف الحسينى بتقديمه رشوة للمتهم الثانى "محمود.أ" صاحب جمعية خيرية، تقدر بـ50 ألف جنيه لتسهيل عملية حصوله على قطعة أرض خلال مزاد علنى.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم شرح بالتفصيل عملية تقديمه للرشوة بعد إنكاره للاتهامات الموجهة إليه، فى أولى جلسات التحقيق، حيث أكد أنه كان يعطى المتهم الثانى أموالا ردًا لخدمات قدمها له ليس لها علاقة بالأرض.

وأشارت التحقيقات، إلى قيام المتهم بتقديم رشوة فى بادئ الأمر بلغت نحو 10 آلاف جنيه، ثم أعطى له موعد آخر لتقديم 30 ألف جنيه من المبلغ، وبالفعل تم الأمر، إلا أنه ألقى القبض عليه أثناء تقديم الدفعة الأخيرة من المبلغ التى قدرت بـ10 آلاف جنيه، مؤكدا خلال التحقيقات أنه أجبر على تقديم تلك الرشوة مقابل إنهاء إجراءات المناقصة على قطعة أرض.