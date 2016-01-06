ضبط هارب من حكم بالإعدام وعاطل بحوزته 198 قرصا مخدرا فى مطروح

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيوة، من ضبط عاطل بحوزته 198 قرصا مخدرا قبل ترويجها.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح إخطاراً، اليوم الأربعاء، بضبط "فتحى.أ.م.ى.غ" مواليد 1988 عاطل، مقيم الهيبرات فى سيوة بحوزته 198 قرصا لعقار التامول المخدر.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

وتمكنت أجهزة الأمن بمدينة السلوم الحدودية من ضبط هارب من تنفيذ حكم بالإعدام، فى قضية تعدٍ على منشآت فى محافظة المنيا، وذلك قبل تمكنه من الهرب خارج البلاد، من خلال تسلل الحدود بطريقة غير شرعية.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح إخطاراً، اليوم الأربعاء، بضبط "إبراهيم.و.م.أ" مواليد عام 1978، مقيم أرض الشيخ سالم، سمالوط، المنيا والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 9310/2014 جنايات المنيا (تعد على منشأة) كلى مستأنف 688/2014 حصر رقم 186/2014 والمقضى فيها بالإعدام بجلسة 15/9/2015، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحكوم عليه وترحيله.