مباحث مطروح تضبط هاربا من السجن المؤبد بحوزته 210 أقراص مخدرة

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح، والقوة المرافقة، من ضبط محكوم عليه هارب من السجن المؤبد، فى جناية حيازة مخدرات.

تلقى اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، إخطاراً اليوم، الأربعاء، بضبط "مختار خ ح م" مواليد عام 1985، عاطل، مقيم فى منطقة وادى الرمل، بمرسى مطروح، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 14557/2014 جنايات مطروح "مخدرات" المقضى فيها بالسجن المؤبد بجلسة 9/8/2015 وضبط بحوزته 210 أقراص من عقار الترامادول، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات مطروح، وجارى عرضه والمضبوطات على النيابة العامة للتحقيق.