الأمن العام يضبط 157 قطعة سلاح و281 قضية مخدرات

قاد اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة الأمن العام حملات أمنية لملاحقة الخارجين على القانون على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى.

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط 157 قطعة سلاح نارى من بينهم مدفع مضاد للطائرات ورشاش متعدد وبندقية قناصة، و227 قطعة سلاح أبيض، وضبط 281 قضية مخدرات، و7 تشكيلات عصابية، و4 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و91 هاربا من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 30228 حكما قضائيا متنوعا، وإعادة 7 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 445 دراجة نارية مخالفة.