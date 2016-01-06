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تأجيل محاكمة 51 متهما باقتحام سجن بورسعيد لـ16 يناير

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تأجيل محاكمة 51 متهما باقتحام سجن بورسعيد لـ16 يناير تأجيل محاكمة 51 متهما باقتحام سجن بورسعيد لـ16 يناير
أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، نظر جلسة محاكمة المتهمين بقضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة، لجلسة 16 يناير الجارى، لسماع اللواء سامى سيدهم مساعد وزير الداخلية الأسبق، ويومى 17 و18 يناير لاستكمال المرافعات.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة دفاع المتهمين، لليوم الثانى على التوالى، وقررت التأجيل لاستكمال سماع المرافعات.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.

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مصر 365