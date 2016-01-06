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صور| وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

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صور| وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد صور| وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

هنأ الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وزار وزير الدفاع يرافقه الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة  البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
> وأكد القائد العام أن الاحتفال بذكرى ميلاد السيد المسيح وتزامنه مع الإحتفال بالمولد النبوى الشريف يمثل إحياءاً للقيم السامية والمبادئ النبيلة التى دعت إليها الرسالات السماوية لنشر الخير والمحبة والتسامح بين شعوب الإنسانية ونبذ الفرقة والتشدد والخلاف ، مؤكداً أن بنسيجها الوطنى القوى ستظل نموذجا فريداً بين الشعوب وموطناً للأديان ورمزاً للتماسك والتسامح والوحدة الوطنية من جيل إلى جيل .
> وأعرب عن إعتزازه بعطاء وتضحيات أبناء القوات المسلحة من الأقباط الذين يساهمون بكل كفاءة وإقتدار فى دعم مسيرة القوات المسلحة والوفاء بمهامها ومسئولياتها المكلفة بها فى الدفاع عن الوطن وصون مقدساته .
> من جانبه أشاد البابا تواضروس الثانى بالدور الوطنى للجيش المصرى العظيم ودوره فى خدمة الوطن وحماية أمنه وإستقراره ، مؤكداً أن عيد الميلاد المجيد يمثل إنبعاثة لأمل جديد ومستقبل مشرق لمصر التى تحتاج لجهود أبنائها المخلصين فى كافة الميادين .

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